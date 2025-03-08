Российские бойцы используют бурятский язык при штурме позиций ВСУ

Стрелок с позывным «Бурят» отметил, что в бою мотострелки действуют слаженно с расчетами беспилотников, которые помогают определять местонахождение противника. Он уверен в своих товарищах и подчеркивает, что такая взаимовыручка — залог успешных действий на поле боя.