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Российские бойцы используют бурятский язык при штурме позиций ВСУ

Такая тактика позволяет запутывать противника, если он пытается перехватить радиопереговоры.

Источник: Аргументы и факты

Военнослужащий российской группировки войск «Восток» поделился опытом использования бурятского языка в ходе штурма укрепленных позиций ВСУ в районе Великой Новоселки. По его словам, такая тактика позволяет запутывать противника, особенно если он пытается перехватить их радиопереговоры.

Так, вместо обычного слова «вперед» они используют «урагшаа», а цифры передают на бурятском: «один» — «нэгэн», «два» — «хоёр» и так далее.

Стрелок с позывным «Бурят» отметил, что в бою мотострелки действуют слаженно с расчетами беспилотников, которые помогают определять местонахождение противника. Он уверен в своих товарищах и подчеркивает, что такая взаимовыручка — залог успешных действий на поле боя.

Ранее морпех 40-й бригады Тихоокеанского флота с позывным Адвокат заявил, что украинские военные вешают на себя российские знаки отличия, чтобы путать бойцов ВС РФ.