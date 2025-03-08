Финансист назвал причину медленного роста доходов бедных россиян

«Богатые люди, если вообще работают, пребывают на вершине социальной лестницы. Они занимают должности топ-менеджеров на предприятиях, регулярно увеличивают себе зарплату. При этом зарплата наемных тружеников обычно повышается благодаря стечению обстоятельств. Все это происходит из-за отсутствия в стране эффективных профсоюзов», — заявил Беляев. Его слова передает «Ридус».