МВД РФ переобъявило в розыск экс-игрока «Что? Где? Когда?» Аскерова

Российский журналист, бывший спортивный обозреватель газеты «Спорт-Экспресс» Аскеров до 2013 года играл в клубе «Что? Где? Когда?» в команде Алексея Блинова. С сезона 2013 года он выступал за команду Балаша Касумова.