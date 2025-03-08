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МВД РФ переобъявило в розыск экс-игрока «Что? Где? Когда?» Аскерова

Против Аскерова расследуется дело о реабилитации нацизма.

Источник: Аргументы и факты

МВД России вновь объявило в розыск бывшего игрока интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова*.

В карточке базы розыска отмечается, что Аскеров переобъявлен в розыск: «Особые приметы: переобъявлен. Ранее разыскивался… без меры пресечения».

Напомним, против Аскерова расследуется дело о реабилитации нацизма. В феврале сообщалось, что он был заочно арестован и объявлен в розыск.

Российский журналист, бывший спортивный обозреватель газеты «Спорт-Экспресс» Аскеров до 2013 года играл в клубе «Что? Где? Когда?» в команде Алексея Блинова. С сезона 2013 года он выступал за команду Балаша Касумова.

В 2022 году Аскеров уехал из России.

*Признан Минюстом России иноагентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.