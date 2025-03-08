МВД РФ переобъявило в розыск экс-игрока «Что? Где? Когда?» Аскерова

МВД России вновь объявило в розыск бывшего игрока интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова*.
В карточке базы розыска отмечается, что Аскеров переобъявлен в розыск: «Особые приметы: переобъявлен. Ранее разыскивался… без меры пресечения».
Напомним, против Аскерова расследуется дело о реабилитации нацизма. В феврале сообщалось, что он был заочно арестован и объявлен в розыск.
Российский журналист, бывший спортивный обозреватель газеты «Спорт-Экспресс» Аскеров до 2013 года играл в клубе «Что? Где? Когда?» в команде Алексея Блинова. С сезона 2013 года он выступал за команду Балаша Касумова.
В 2022 году Аскеров уехал из России.
*Признан Минюстом России иноагентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.