Россиян предупредили о риске остаться без пенсии из-за работодателя

«Если вы официально трудоустроены, а не получаете заработную плату в “конверте”, то обязанность работодателя по перечислению страховых взносов в СФР своевременно и в полном объеме является неукоснительной», — рассказала Проданова в беседе с aif.ru. Она отметила, что небольшие предприятия иногда прибегают к нарушениям в перечислении страховых взносов, что в будущем может создать трудности для сотрудников при оформлении пенсии.