Россиян предупредили о риске остаться без пенсии из-за работодателя

Если работодатель не начисляет сотруднику страховые взносы, то не копятся пенсионные баллы.
Если работодатель не перечисляет страховые взносы за своего сотрудника, то могут появиться сложности при оформлении пенсии для работника в будущем. Об этом сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Наталья Проданова.
«Если вы официально трудоустроены, а не получаете заработную плату в “конверте”, то обязанность работодателя по перечислению страховых взносов в СФР своевременно и в полном объеме является неукоснительной», — рассказала Проданова в беседе с aif.ru. Она отметила, что небольшие предприятия иногда прибегают к нарушениям в перечислении страховых взносов, что в будущем может создать трудности для сотрудников при оформлении пенсии.
В случае возникновения сомнений относительно правильности начисления страховых взносов Проданова рекомендует обратиться к работодателю или проверить информацию через портал «Госуслуги» в разделе «Работа и пенсия». При обнаружении факта неперечисления взносов со стороны работодателя, Пенсионный фонд России начислит необходимые пенсионные баллы за данный период, а взыскание задолженности будет осуществляться через судебные инстанции. Для получения права на пенсию в 2025 году необходимо набрать 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и иметь трудовой стаж не менее 15 лет.