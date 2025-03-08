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В Челябинске воссоздали передвижную церковь

В Челябинске представлена уникальная модель вагона-церкви 1895 года, воссозданная для экспозиции Центра исторического наследия Южно-Уральской магистрали.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает издание «Гудок».

Автором проекта стал инструктор по моделированию Владимир Уваров. Он использовал фотографии и описания, так как оригинальные чертежи не сохранились. Масштаб модели (1:22) позволил детально воспроизвести интерьер: лакированные дубовые панели, резной иконостас и расположение предметов культа, согласованное с церковными канонами. При создании применялись 3D-технологии, однако также потребовалась ручная доработка.

В ближайшее время модель дополнят подсветкой и системой имитации колокольного звона. Исторический прототип вагона, освященный в 1896 году, курсировал между Челябинском и Новосибирском. Он обслуживал до 50 прихожан одновременно — железнодорожников и жителей населенных пунктов без собственных храмов.