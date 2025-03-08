В Челябинске воссоздали передвижную церковь

Автором проекта стал инструктор по моделированию Владимир Уваров. Он использовал фотографии и описания, так как оригинальные чертежи не сохранились. Масштаб модели (1:22) позволил детально воспроизвести интерьер: лакированные дубовые панели, резной иконостас и расположение предметов культа, согласованное с церковными канонами. При создании применялись 3D-технологии, однако также потребовалась ручная доработка.