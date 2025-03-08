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Житель Омской области продлил договор с оператором и потерял 275 тысяч рублей

Омич стал одной из двенадцати жертв мошенников за сутки.

Источник: Комсомольская правда

Жители Тарского района лишился 275 тысяч рублей, поверив якобы представителю мобильного оператора. Подробности рассказали в УМВД России по Омской области.

В один из дней на телефон 47-летнего мужчины поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником оператора сотовой связи. Собеседник сообщил ему о необходимости продлить договор связи.

Доверчивый омич выполнил все указания звонившего, в результате чего с его банковского счета исчезли 275 тысяч рублей.

Заведено уголовное дело о мошенничество. Полицейские направили необходимые запросы, идет поиск злоумышленников.

Всего за сутки в Омской области зарегистрировали 12 дистанционных хищений денежных средств.

Ранее «КП Омск» сообщала, что аферисты похитили миллион рублей у айтишника из Омска по такой же схеме.