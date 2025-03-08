Житель Омской области продлил договор с оператором и потерял 275 тысяч рублей

Жители Тарского района лишился 275 тысяч рублей, поверив якобы представителю мобильного оператора. Подробности рассказали в УМВД России по Омской области.
В один из дней на телефон 47-летнего мужчины поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником оператора сотовой связи. Собеседник сообщил ему о необходимости продлить договор связи.
Доверчивый омич выполнил все указания звонившего, в результате чего с его банковского счета исчезли 275 тысяч рублей.
Заведено уголовное дело о мошенничество. Полицейские направили необходимые запросы, идет поиск злоумышленников.
Всего за сутки в Омской области зарегистрировали 12 дистанционных хищений денежных средств.
Ранее «КП Омск» сообщала, что аферисты похитили миллион рублей у айтишника из Омска по такой же схеме.