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Губернатор поздравил жительниц Самарской области с Международным женским днем

Вячеслав Федорищев выразил благодарность жительницам Самарской области за их вклад в развитие региона.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жительниц региона с Международным женским днем. Он выразил восхищение их красотой, талантами, способностью сочетать в себе силу и мягкость, мудрость и решительность, отвагу и нежность.

«Мы, мужчины, не перестаем удивляться вашими безграничными возможностями. Вы реализуете себя в самых разных профессиях, участвуете в общественной жизни, самосовершенствуетесь, воспитываете детей, окружаете свои семьи заботой и теплом, бережно храните домашний очаг», — сказал глава региона.

Особое внимание Вячеслав Федорищев уделил матерям и женам участников специальной военной операции, а также всем женщинам региона, которые активно помогают в приближении Победы. Он поблагодарил их за участие в гуманитарных проектах, сборе помощи и поддержке бойцов. Жительницы шьют, вяжут для самарских бойцов, отправляют им посылки.

«Милые дамы! От всей души признателен за все, что вы делаете на благо Самарской области!» — сказал губернатор и пожелал женщинам крепкого здоровья, процветания и благополучия.