Губернатор поздравил жительниц Самарской области с Международным женским днем

Особое внимание Вячеслав Федорищев уделил матерям и женам участников специальной военной операции, а также всем женщинам региона, которые активно помогают в приближении Победы. Он поблагодарил их за участие в гуманитарных проектах, сборе помощи и поддержке бойцов. Жительницы шьют, вяжут для самарских бойцов, отправляют им посылки.