Губернатор поздравил жительниц Самарской области с Международным женским днем

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жительниц региона с Международным женским днем. Он выразил восхищение их красотой, талантами, способностью сочетать в себе силу и мягкость, мудрость и решительность, отвагу и нежность.
«Мы, мужчины, не перестаем удивляться вашими безграничными возможностями. Вы реализуете себя в самых разных профессиях, участвуете в общественной жизни, самосовершенствуетесь, воспитываете детей, окружаете свои семьи заботой и теплом, бережно храните домашний очаг», — сказал глава региона.
Особое внимание Вячеслав Федорищев уделил матерям и женам участников специальной военной операции, а также всем женщинам региона, которые активно помогают в приближении Победы. Он поблагодарил их за участие в гуманитарных проектах, сборе помощи и поддержке бойцов. Жительницы шьют, вяжут для самарских бойцов, отправляют им посылки.
«Милые дамы! От всей души признателен за все, что вы делаете на благо Самарской области!» — сказал губернатор и пожелал женщинам крепкого здоровья, процветания и благополучия.