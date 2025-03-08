Минархитектуры назвало важное новшество для нуждающихся в улучшении жилищных условий по новым указам Лукашенко

— Сейчас жилье будет возводиться без участия дольщика, — назвал главное новшество замминистра. — То есть, человек будет приходить и оформлять на себя уже готовое жилье, не вовлекаясь в процессы строительства. Он просто выберет ту квартиру, которая ему подходит. После чего на него будет заключен договор и переоформлен льготный кредит.