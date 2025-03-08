Минархитектуры назвало важное новшество для нуждающихся в улучшении жилищных условий по новым указам Лукашенко

Заместитель министра архитектуры и строительства Александр Шваюнов назвал главное новшество для нуждающихся в улучшении жилищных условий по новым указам президента Беларуси Александра Лукашенко. Напомним, данные документы за № 94 и № 95 были подписаны 6 марта 2025 года.
В частности, Шваюнов подчеркнул, что новые президентские указы значительно упростят нуждающимся процедуру приобретения своего жилья.
— Сейчас жилье будет возводиться без участия дольщика, — назвал главное новшество замминистра. — То есть, человек будет приходить и оформлять на себя уже готовое жилье, не вовлекаясь в процессы строительства. Он просто выберет ту квартиру, которая ему подходит. После чего на него будет заключен договор и переоформлен льготный кредит.
Александр Шваюнов отметил, что новый подход более удобен, чем прежний, когда белорусам приходилось самим буквально сопровождать все этапы строительства. Также изменения не отразятся на ценах квартир от государственных застройщиков, у которых «цена не меняется с момента начала строительства и до окончания».
— Меняется цена только у коммерческих застройщиков, соответственно, на котловане они ставят ниже цену, а уже если выше готовность, цена повышается, — добавил заместитель министра. По его словам, остаются прежними также и механизмы кредитования, погашения кредита нуждающимися в улучшении жилищных условий.
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