Суд арестовал акции «Башкиравтодора» по делу о банкротстве

Согласно решению суда, арест наложен на 16,7 млн обыкновенных акций «Башкиравтодора», а еще на 34,4 млн акций организации запрещено накладывать обременения или закладывать их. С мая 2024 года на предприятии введена процедура наблюдения — это один из этапов банкротства.