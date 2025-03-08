Суд арестовал акции «Башкиравтодора» по делу о банкротстве

Накануне Арбитражный суд Башкирии арестовал акции «Башкиравтодора», соответствующее решение опубликовано в картотеке Арбитражных дел.
Согласно решению суда, арест наложен на 16,7 млн обыкновенных акций «Башкиравтодора», а еще на 34,4 млн акций организации запрещено накладывать обременения или закладывать их. С мая 2024 года на предприятии введена процедура наблюдения — это один из этапов банкротства.
Известно, что 59,33% акций «Башкиравтодора» принадлежат министерству земельных и имущественных отношений Башкирии. Еще 28,7% акций числятся за «Региональным фондом», также принадлежащим республике.
Процедура банкротства крупнейшего подрядчика по строительству и ремонту дорог в Башкирии началась по заявлению целого ряда кредиторов и Налоговой службы. В рамках этой процедуры акции арестовали по заявлению одного из них — ООО «Аквамак-процессинг».
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