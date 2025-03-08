В аэропортах Владикавказа и Грозного отменили временные ограничения

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 7.08 мск в аэропортах Владикавказа и Грозного, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации.
Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 3.13 мск введены в аэропортах Грозного и Владикавказа.
«В аэропортах Владикавказ (Беслан) и Грозный (Северный) в 7.08 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, совершавший рейс в Владикавказ.