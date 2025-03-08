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В аэропортах Владикавказа и Грозного отменили временные ограничения

Росавиация: в аэропортах Владикавказа и Грозного отменили временные ограничения.

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 7.08 мск в аэропортах Владикавказа и Грозного, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 3.13 мск введены в аэропортах Грозного и Владикавказа.

«В аэропортах Владикавказ (Беслан) и Грозный (Северный) в 7.08 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, совершавший рейс в Владикавказ.