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В Иркутской области более 22 тысяч тонн зерна получили сертификаты на экспорт

Больше половины объема экспорта составил жмых — 56,1%

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области более 22 тысяч тонн зерновых продуктов получили сертификат на экспорт. Как сообщили в Россельхознадзоре региона, также разрешение на вывоз выдали на 507 партий зерна. Больше половины объема экспорта составил жмых −56,1%, горох — 23,2%, остальное заняли овес, лен, рапс, соевая мука, шрот и отруби.

— Так, в феврале текущего года надзорным ведомством сертифицировано с целью экспорта 7,6 тыс. т. зернопродукции, основная часть из нее, как и прежде, направлена в Китай — 95,8% (7,3 тыс. т), на экспорт в Монголию приходится 1,7% (132 т), в Республику Беларусь — 1,6% (122 т), в Казахстан — 0,9% (65 т), — поделились в Россельхознадзоре.

Что касается перевозок по России, то на территории региона с начала года сертификаты получили 95 партий рапса, пшеницы и овеса для отправки в Бурятию и Якутию. Продукция полностью соответствует всем возможным требованиям.