В Иркутской области более 22 тысяч тонн зерна получили сертификаты на экспорт

— Так, в феврале текущего года надзорным ведомством сертифицировано с целью экспорта 7,6 тыс. т. зернопродукции, основная часть из нее, как и прежде, направлена в Китай — 95,8% (7,3 тыс. т), на экспорт в Монголию приходится 1,7% (132 т), в Республику Беларусь — 1,6% (122 т), в Казахстан — 0,9% (65 т), — поделились в Россельхознадзоре.