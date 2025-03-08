Минобразования Беларуси: средний балл итоговой аттестации и отметки должны быть не ниже семерки для допуска к конкурсу в профильные классы школ и гимназий

Министерство образования Беларуси сказало БелТА, что средний балл итоговой аттестации и отметки должны быть не ниже семи для допуска к конкурсу в профильные 10 и 11 классы школ и гимназий. Об уточненном порядке допуска к конкурсу говорится в постановлении госоргана № 46 от 25 февраля 2025 года.
— Нужно по профильным предметам в свидетельстве об общем базовом образовании иметь отметки не ниже 7 баллов, при том что средний балл итоговой аттестации также должен быть не ниже 7, — отметила консультант управления общего среднего образования Министерства образования Наталья Иванова.
Есть и исключения. Речь про классы аграрной направленности.
— [Там] отметки по профильным предметам должны быть не ниже 6 баллов, и средний балл итоговой аттестации — не ниже 5, — отметила Иванова.
В целом, допуск к конкурсу производится по ряду позиций. Например, как и прежде, в профильные классы могут пробовать поступить ребята с удовлетворительной оценкой по поведению по итогам аттестации.
— Сам порядок проведения конкурсного отбора не изменен, — подчеркнула Иванова.
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