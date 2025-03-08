Минобразования Беларуси: средний балл итоговой аттестации и отметки должны быть не ниже семерки для допуска к конкурсу в профильные классы школ и гимназий

Министерство образования Беларуси сказало БелТА, что средний балл итоговой аттестации и отметки должны быть не ниже семи для допуска к конкурсу в профильные 10 и 11 классы школ и гимназий. Об уточненном порядке допуска к конкурсу говорится в постановлении госоргана № 46 от 25 февраля 2025 года.