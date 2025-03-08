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В «Лаборатории Касперского» рассказали, как спасти аккаунт «Госуслуг»

Голованов рассказал, что делать, если мошенники получили доступ к Госуслугам.

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Если мошенники получили доступ к аккаунту на «Госуслугах», то, в первую очередь, нужно заблокировать учетную запись через мобильное приложение портала или техническую поддержку МФЦ, заявил РИА Новости главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

«Лучше всего никому не сообщать конфиденциальные данные: пароли, коды подтверждения. Однако если такое все же произошло, и злоумышленники получили доступ к аккаунту, первое, что нужно сделать, — заблокировать свою учетную запись. Сделать это можно либо через мобильное приложение сервиса, либо через мобильное приложение банка, где есть связь с “Госуслугами”, либо через техподдержку МФЦ, либо прийти в МФЦ и попросить помочь сотрудников с блокировкой», — порекомендовал он.

Эксперт добавил, что после этого нужно обратиться в МФЦ, чтобы выяснить, что злоумышленники успели сделать в рамках аккаунта. Дальнейший алгоритм действий во многом будет зависеть от этой информации.

Голованов пояснил, что мошенники сегодня во многих своих схемах стремятся получить доступ к аккаунтам на «Госуслугах».

Среди самых актуальных легенд, с помощью которых атакующие стремятся выманить одноразовый код пользователя для авторизации, — звонок о необходимости заменить счетчики и перевыпуск ключей домофона.