В «Лаборатории Касперского» рассказали, как спасти аккаунт «Госуслуг»

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Если мошенники получили доступ к аккаунту на «Госуслугах», то, в первую очередь, нужно заблокировать учетную запись через мобильное приложение портала или техническую поддержку МФЦ, заявил РИА Новости главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.
«Лучше всего никому не сообщать конфиденциальные данные: пароли, коды подтверждения. Однако если такое все же произошло, и злоумышленники получили доступ к аккаунту, первое, что нужно сделать, — заблокировать свою учетную запись. Сделать это можно либо через мобильное приложение сервиса, либо через мобильное приложение банка, где есть связь с “Госуслугами”, либо через техподдержку МФЦ, либо прийти в МФЦ и попросить помочь сотрудников с блокировкой», — порекомендовал он.
Эксперт добавил, что после этого нужно обратиться в МФЦ, чтобы выяснить, что злоумышленники успели сделать в рамках аккаунта. Дальнейший алгоритм действий во многом будет зависеть от этой информации.
Голованов пояснил, что мошенники сегодня во многих своих схемах стремятся получить доступ к аккаунтам на «Госуслугах».
Среди самых актуальных легенд, с помощью которых атакующие стремятся выманить одноразовый код пользователя для авторизации, — звонок о необходимости заменить счетчики и перевыпуск ключей домофона.