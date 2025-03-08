Весенняя охота на пернатых открывается в Беларуси 8 марта

МИНСК, 8 мар — Sputnik. Весенний сезон охоты на пернатую дичь — гусей и селезней уток — открывается в Беларуси в субботу, 8 марта, сообщили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.
Согласно правилам, сезон продлится до 11 мая, конкретные сроки его открытия и закрытия каждое охотхозяйство может устанавливать самостоятельно — исходя из погоды и наличия дичи в угодьях.
Охотиться на гусей и селезней уток разрешено только из засады с использованием манков, подсадных птиц или чучел. Проводить ее можно лишь в светлое время суток (кроме периода с 12:00 до 18:00).
Ружейная охота на ненормируемые виды разрешена в субботу, воскресенье, государственные праздники, праздничные дни, установленные или объявленные нерабочими. При этом охотхозяйства могут устанавливать дополнительные дни, но не более двух в неделю.
К добыче разрешены: пролетные гуси (гусь-белолобый, гусь-гуменник, гусь серый, канадская казарка), селезни уток (кряква, свиязь, гоголь, широконоска, чернеть хохлатая, чирок-трескунок и чирок-свистунок, серая утка). Одновременно можно охотиться на бакланов, сизых голубей, серую и белую большую цаплю.
В угодьях допускается использовать гладкоствольное охотничье оружие, заряженное патронами с дробью, охотничьих собак (терьеров, такс, легавых, спаниелей, ретриверов, водных собак).
В период запрета на применение лодок в рыболовных угодьях охотникам можно выходить на них на воду без мотора и только для установки или снятия подсадных уток (чучел) или чтобы забрать добытую дичь.