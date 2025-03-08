Лукашенко обратился к белорусским женщинам со словами о безграничном счастье

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусским женщинам с поздравлением, пожелав им безграничного счастья. Об этом пишет пресс-служба руководителя республики.
В своем обращении к соотечественницам, которое началось со слов сердечного поздравления с Днем женщин, Александр Лукашенко заметил:
— Сегодня каждый белорусский дом наполнен особым праздничным настроением и ароматом весенних цветов.
По словам президента, день 8 Марта становится прекрасным поводом высказать признательность белорускам.
— За доброту, заботу и душевное тепло, которыми вы окружаете родных и близких, — отметил Александр Лукашенко.
Глава республики уверен, что женщины олицетворяют собой Беларусь: «красивую, сильную, устремленную в счастливое будущее». Также белоруски вдохновляют мужчин на новые свершения, реализацию смелых идей для страны.
Александр Лукашенко добавил:
— Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и безграничного счастья. Пусть каждый день приносит радость и незабываемые впечатления.
Тем временем Минобразования Беларуси сказало, что средний балл итоговой аттестации и отметки должны быть не ниже семи для допуска к конкурсу в профильные классы школ и гимназий.
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