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Лукашенко обратился к белорусским женщинам со словами о безграничном счастье

Лукашенко обратился к белорускам со словами о безграничном счастье.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусским женщинам с поздравлением, пожелав им безграничного счастья. Об этом пишет пресс-служба руководителя республики.

В своем обращении к соотечественницам, которое началось со слов сердечного поздравления с Днем женщин, Александр Лукашенко заметил:

— Сегодня каждый белорусский дом наполнен особым праздничным настроением и ароматом весенних цветов.

По словам президента, день 8 Марта становится прекрасным поводом высказать признательность белорускам.

— За доброту, заботу и душевное тепло, которыми вы окружаете родных и близких, — отметил Александр Лукашенко.

Глава республики уверен, что женщины олицетворяют собой Беларусь: «красивую, сильную, устремленную в счастливое будущее». Также белоруски вдохновляют мужчин на новые свершения, реализацию смелых идей для страны.

Александр Лукашенко добавил:

— Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и безграничного счастья. Пусть каждый день приносит радость и незабываемые впечатления.

Тем временем Минобразования Беларуси сказало, что средний балл итоговой аттестации и отметки должны быть не ниже семи для допуска к конкурсу в профильные классы школ и гимназий.

Также Минархитектуры назвало важное новшество для нуждающихся в улучшении жилищных условий по новым указам Лукашенко.

А в Осиповичах 15-летняя девушка спасла провалившегося под лед 10-летнего мальчика.

Также самое высокое здание Минска закончат строить в 2027 году на Востоке.

Еще Мингорисполком озвучил требование к цене на тюльпаны и другие цветы к 8 Марта.