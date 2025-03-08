Секретные переговоры между США и нацистской Германией начались 80 лет назад

Гитлер принял Вольфа и Кальтенбруннера 18 апреля, за полторы недели до самоубийства, когда Красная армия уже вела Берлинскую наступательную операцию. Фюрер прекрасно понимал, как много нацистов пытается сбежать с тонущего корабля, и еще полгода назад, выслушав историю Вольфа, он бы распорядился его повесить. Однако к весне 1945 года Гитлер уже утратил волю к жизни и находился в прострации. Иногда у него были вспышки гнева, в ходе которых он хотел казнить предателей, но иногда он будто бы не вникал в речь собеседника и готов был кивать головой даже на нелепую ложь. Благодаря этому Вольфу удалось убедить главу Рейха, что переговоры с американцами способны задержать начавшееся наступление союзников и позволят отступить к укрепрайонам в Альпах.