Командир «Ночных ведьм 2.0» Губанова: геймеры легче осваивают управление FPV-дронами

— Да, я являюсь КМС по биатлону, и, конечно, характер, который у спортсменов вырабатывают с детства, помогает в зоне СВО. Полученный в спорте навык стрельбы здесь тоже пришелся кстати, хотя и приходится работать с другими видами оружия. Мы отрабатываем навыки стрельбы из автоматов Калашникова, проходим тактическую подготовку, выезжаем на полигоны. Конечно, когда оператор дрона начинает стрелять, — это уже худший вариант, значит группа раскрыта противником. Но в любом случае огневая подготовка у нас должна быть.