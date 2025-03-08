В Башкирии ожидаются температурные качели от −21 до +2 градусов. В выходные дни и далее жителей республики ожидают снежные дни разной интенсивности и перепады температуры.
По прогнозу синоптиков Башгидромета, ближайшие три дня погодные условия в большей степени будут определяться областью пониженного давления.
В Международный женский день 8 марта по территории республики пройдет североатлантический циклон со снегом разной интенсивности. В отдельных районах гололед, на дорогах снежный накат, гололедица, снежная каша, местами снежные заносы. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный Температура воздуха днем 0,-5°.
В тылу циклона ночью 9 марта температура воздуха понизится до −9,-14°, при прояснениях до −16,-21°, днем 0,-5°. В этот день вновь приблизится очередной североатлантический циклон со снегом и мокрым снегом, метелью и сильным порывистым ветром. На дорогах гололед, метель, снежные заносы, снежный накат, гололедица.
10 марта характер погоды не изменится: снег, метель, гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежный накат и заносы. Ветер юго-западный, западный умеренный, ночью местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью −3,-8°, днем +2,-3°.