В Башкирии ожидаются температурные качели от −21 до +2 градусов

В тылу циклона ночью 9 марта температура воздуха понизится до −9,-14°, при прояснениях до −16,-21°, днем 0,-5°. В этот день вновь приблизится очередной североатлантический циклон со снегом и мокрым снегом, метелью и сильным порывистым ветром. На дорогах гололед, метель, снежные заносы, снежный накат, гололедица.