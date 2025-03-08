В Пермском крае за год стоимость молока выросла почти на 30%

Цена на ультрапастеризованное молоко с той же жирностью увеличилась на 25,21% и составила 115,06 рубля за литр. В этом смысле наш край в антилидерах в Приволжском округе, где средняя стоимость ультрапастеризованного молока составляет 103,24 ₽ за литр.