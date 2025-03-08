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В Пермском крае за год стоимость молока выросла почти на 30%

В этом смысле наш регион в антилидерах в ПФО.

Источник: Комсомольская правда

Росстат провел анализ изменения цены на молочные продукты за год. Согласно расчетам, самый заметный рост зафиксирован на пастеризованное молоко с жирностью 2,5−3,2%.

По сравнению с январем 2023 года средняя цена на такое молоко в Пермском крае выросла на 29,5% и достигла 83,21 рубля за литр.

Цена на ультрапастеризованное молоко с той же жирностью увеличилась на 25,21% и составила 115,06 рубля за литр. В этом смысле наш край в антилидерах в Приволжском округе, где средняя стоимость ультрапастеризованного молока составляет 103,24 ₽ за литр.

В среднем по России за литр такого молока платят 118,26 рубля.