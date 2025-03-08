Сегодня в Приморье открылся сезон весенней охоты на водоплавающую дичь

В Приморье стартовал сезон весенней охоты на водоплавающую дичь. С субботы, 8 марта, охотники получили возможность добывать селезней уток с использованием живой подсадной (манной) утки. Этот период продлится полтора месяца и завершится 25 апреля. Об этом сообщил Telegram-канал «МинПрироды25».
Для тех, у кого нет живых подсадных уток, охота на селезней и гусей с использованием манков и чучел откроется позже. В южных районах Приморья она начнётся 22 марта и продлится до 31 марта. В центральных районах охотиться можно будет с 5 по 14 апреля, а на севере края — с 12 по 21 апреля.
Специалисты министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края напомнили, что во время весенней охоты разрешено добывать только селезней. Отстрел самок строго запрещён, и нарушение этого правила, даже по неосторожности, может привести к лишению права охоты. Охотникам рекомендуется быть предельно внимательными, чтобы избежать ошибок.
Охота разрешена только из укрытий, таких как скрадки или шалаши. Подход к дичи запрещён. Использование собак допускается исключительно для поиска подстреленной добычи или подранков. В остальное время собака должна находиться на поводке. Также запрещено применение электронных манков.
Отдельно отмечается, что заблаговременный заезд в охотничьи угодья с оружием для обустройства укрытий вне сезона охоты приравнивается к самой охоте и может повлечь за собой лишение права на неё.