Сегодня в Приморье открылся сезон весенней охоты на водоплавающую дичь

Для тех, у кого нет живых подсадных уток, охота на селезней и гусей с использованием манков и чучел откроется позже. В южных районах Приморья она начнётся 22 марта и продлится до 31 марта. В центральных районах охотиться можно будет с 5 по 14 апреля, а на севере края — с 12 по 21 апреля.