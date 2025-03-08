Миронов поздравил россиянок с 8 марта

«Поздравляя представительниц прекрасного пола с праздником, сегодня мы думаем не только о подарках. Прежде всего, мы думаем о том, всё ли мы сделали и делаем, чтобы женщина чувствовала себя защищенной в своих правах и возможностях для всестороннего личностного развития. С сожалением признаю: не всё!» — добавил Миронов.