Миронов поздравил россиянок с 8 марта

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов поздравил россиянок с Международным женским днём, выразив им благодарность за работу во имя того, чтобы в стране была справедливость.
«Воспринимаю день 8 марта как замечательный повод выразить благодарность и признательность нашим соратницам за огромную работу во имя того, чтобы в нашей стране торжествовала справедливость, а наше государство стало действительно социальным! Поздравляю с праздником всех женщин России!» — сказал он РИА Новости.
Миронов напомнил, что этот праздник появился в календаре благодаря многолетним усилиям социалистических партий разных стран, которые десятилетиями боролись за социальные и гражданские права женщин, за женское образование, за право голоса на выборах для женщин и возможность их участия в политической жизни.
«Эта борьба дала свои плоды. Сегодня никого не удивляют ни женщина-профессор, ни женщина-политик», — отметил лидер эсеров.
По его словам, современные российские социалисты никогда не забывали о том, каких усилий стоило предшественникам утверждение этих норм.
«Поздравляя представительниц прекрасного пола с праздником, сегодня мы думаем не только о подарках. Прежде всего, мы думаем о том, всё ли мы сделали и делаем, чтобы женщина чувствовала себя защищенной в своих правах и возможностях для всестороннего личностного развития. С сожалением признаю: не всё!» — добавил Миронов.
По мнению парламентария, приоритетом должна оставаться борьба с семейным, сексуальным и бытовым насилием, от которого страдают в первую очередь женщины.
Миронов считает, что нужна более системная работа по защите прав матери и ребенка, чтобы ни у одного чиновника от опеки и мысли не возникало об отъёме детей, если у многодетной семьи нет возможности приобрести более просторную квартиру.
«Эти проблемы предметно ставят и занимаются ими, помогая их решать, члены нашей фракции, прежде всего женщины. Горжусь тем, что большинство наших партийцев — женщины. Горжусь огромным вкладом, который они вносят в работу нашей парламентской фракции, в укрепление и совершенствование российской партийной системы, значит, и всего нашего государства, в законы, которые мы готовим и вносим в Госдуму», — заключил он.