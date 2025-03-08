Раис Татарстана опубликовал видеопоздравление с 8 Марта

«С Международным женским днем, наши дорогие и любимые! Каждая из вас делает мир ярче и добрее. Спасибо за все!» — подчеркнул руководитель республики.
«Бәйрәм белән, сөйкемле, матур, гүзәл хатын-кызларыбыз! Тормышыгызда шатлыклы мизгелләр, елмаюлар күбрәк булсын. Сәламәтлек, бәхет һәм мәхәббәт телим (в переводе с татарского — “С праздником, привлекательные, красивые, прекрасные женщины! Пусть в вашей жизни будет больше радостных моментов, улыбок. Желаю здоровья, счастья и любви”)», — добавил Рустам Минниханов.
В размещенном Раисом РТ видео представлены различные аспекты деятельности женщин — отношения в семье, работа, спорт, волонтерство.