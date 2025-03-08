Медведев поздравил россиянок с 8 Марта

«Дорогие женщины! Сердечно поздравляю вас с днем 8 Марта. Мы всегда связываем с этим праздником самые светлые чувства. Именно женщины обладают удивительным талантом делать нашу жизнь ярче и счастливее, помогают сохранить в ней любовь и согласие. Вы успешны в работе, а дома создаёте атмосферу добра и гармонии. Дарите своим семьям, друзьям и коллегам душевную щедрость, тепло и заботу», — написал он.