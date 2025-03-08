Минобразования назвало новый предмет, который можно будет изучать в 10−11 классах с 1 сентября два или четыре часа в неделю

— Ранее у нас в школе было два предмета: «Всемирная история» и «История Беларуси». И если ребенок выбирал, например, исторический или обществоведческий профиль обучения в старших классах, то он изучал историю Беларуси на повышенном уровне либо всемирную историю на повышенном уровне. С нового учебного года этих двух предметов не будет у нас в учебном плане, вместо них введен новый предмет, который называется «История Беларуси в контексте всемирной истории».