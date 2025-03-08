Минобразования назвало новый предмет, который можно будет изучать в 10−11 классах с 1 сентября два или четыре часа в неделю

Консультант управления общего среднего образования Министерства образования Беларуси Наталья Иванова рассказала БелТА, как будет изучаться новый учебный предмет «История Беларуси в контексте всемирной истории» в 10 и 11 классах. Одни школьники будут его проходить два часа в неделю другие — четыре.
Все дело в постановлении Министерства образования № 46 от 25 февраля 2025-го, где обозначена возможность выбрать «Историю Беларуси в контексте всемирной истории» в 10 и 11 классах для изучения на повышенном уровне.
В частности, Наталья Иванова пояснила:
— Ранее у нас в школе было два предмета: «Всемирная история» и «История Беларуси». И если ребенок выбирал, например, исторический или обществоведческий профиль обучения в старших классах, то он изучал историю Беларуси на повышенном уровне либо всемирную историю на повышенном уровне. С нового учебного года этих двух предметов не будет у нас в учебном плане, вместо них введен новый предмет, который называется «История Беларуси в контексте всемирной истории».
По словам представителя Минобразования, для изучающих указанный предмет на повышенном уровне будет доступно четыре урока в неделю, тогда как базовый уровень предполагает два урока.
Тем временем Минобразования Беларуси сказало, что средний балл итоговой аттестации и отметки должны быть не ниже семи для допуска к конкурсу в профильные классы школ и гимназий.
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