Адвокат рассказала, как закрепить права на бизнес в брачном договоре

«Брачный договор в качестве универсальной “таблетки” от корпоративных споров всегда актуален: если один из супругов занимается бизнесом, другой далек от этой сферы, в условия брачного договора следует включить (пункт — ред.) о том, что юридическое лицо, а также активы будут переданы тому супругу, на чье имя компания зарегистрирована. Подобные условия параллельно стоит включать и в уставные документы компании (это основное правило как на случай расторжения брака, так и на случай смерти одного из супругов, где переживший супруг является наследником первой очереди)», — сказала Кузьминова.