Адвокат рассказала, как закрепить права на бизнес в брачном договоре

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Права на бизнес, доменные имена и интеллектуальную собственность следует закреплять в брачном договоре во избежание корпоративных споров, рассказала РИА Новости адвокат, управляющий партнер Юридической группы «КузьминоваVправе» Татьяна Кузьминова.
«Брачный договор в качестве универсальной “таблетки” от корпоративных споров всегда актуален: если один из супругов занимается бизнесом, другой далек от этой сферы, в условия брачного договора следует включить (пункт — ред.) о том, что юридическое лицо, а также активы будут переданы тому супругу, на чье имя компания зарегистрирована. Подобные условия параллельно стоит включать и в уставные документы компании (это основное правило как на случай расторжения брака, так и на случай смерти одного из супругов, где переживший супруг является наследником первой очереди)», — сказала Кузьминова.
Она добавила, что одинаковых брачных договоров, так же как и одинаковых пар, попросту нет, у каждого свои гибкие условия. Важно соблюдать баланс интересов супругов, так как это основная цель семейного законодательства. Нельзя одному супругу передать все имущество, а второго оставить ни с чем, такой договор нотариус не заверит, подчеркнула адвокат.
Кузьминова посоветовала при составлении брачного договора сосредоточиться на конкретном имуществе, например, объектах недвижимости или, наоборот, денежных средствах или нематериальных активах и объектах интеллектуальной собственности, которые также подлежат разделу, а в отношении остального имущества оставить режим совместной собственности.
Так, по словам адвоката, в договор можно включить пункты о том, что какой-то объект недвижимости остается в собственности того супруга, на чье имя он оформлен, доменное имя компании остается за тем супругом, на чье имя оно оформлено, а в отношении движимого имущества и денежных средств, остается режим совместной собственности супругов, то есть в случае развода останется по ½ каждому.
«По сути, брачный договор — это правовой конструктор, который супруги собирают по собственному усмотрению и на котором может базироваться личный интерес каждого, без рисков, потерь и эмоциональных потрясений в случае раздела имущества в судебной инстанции после расторжения брака, когда все делится по общему правилу поровну», — заключила Кузьминова.