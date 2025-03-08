Россияне могут лишиться электросамокатов при долгах свыше трех тысяч рублей

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Судебные приставы могут изымать электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности при задолженности от 3 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе московского главка ФССП РФ.
Как рассказали в ведомстве, основанием для изъятия или ареста имущества являются любые задолженности свыше 3 тысяч рублей.
«Самокат или иные средства индивидуальной мобильности являются имуществом, поэтому судебный пристав-исполнитель вправе наложить на него арест, а также изъять арестованное имущество», — сообщили в ведомстве, отвечая на запрос агентства.
Так, электросамокат могут изъять или арестовать за долги по алиментам, штрафам, моральному вреду, а также по иным взысканиям имущественного характера в пользу физических и юридических лиц и бюджетов РФ.