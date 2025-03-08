Госстандарт Беларуси запретил продавать популярный детский перекус «ФрутоНяня» из-за недопустимого консерванта

Тем временем Минобразования рассказало, что новый предмет можно будет изучать в 10−11 классах с 1 сентября два или четыре часа в неделю. Также в госоргане отметили: средний балл итоговой аттестации и отметки должны быть не ниже семи для допуска к конкурсу в профильные классы школ и гимназий.