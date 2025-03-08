Госстандарт Беларуси запретил продавать популярный детский перекус «ФрутоНяня» из-за недопустимого консерванта

Госстандарт Беларуси запретил продавать популярный продукт «Фруктовый осьминожка» для детей раннего возраста (бренд «ФрутоНяня») из-за недопустимого консерванта. Об этом пишет БелТа со ссылкой на информацию Реестра опасной продукции.
Сообщается, что продукт, представляющий из себя снеки-микс из груш, яблок, слив и ананасов, произведенный Grassroots Group (Pty) Ltd из ЮАР, попал на испытания к специалистам. Они зафиксировали наличие в составе пищевой добавки консерванта диоксида серы. Его использование не допускается при производстве продуктов питания детей раннего возраста. Данный консервант, говорят в Госстандарте Беларуси, может вызвать аллергические реакции. Кроме того, диоксид серы противопоказан при отдельных видах заболеваний.
В сообщении отмечается, что запрет (а он затрагивает реализацию, ввоз и обращение на территории Беларуси) вступает в силу с 10 марта. Также Госстандарт выдал спецпредписание об устранении нарушений.
Тем временем Минобразования рассказало, что новый предмет можно будет изучать в 10−11 классах с 1 сентября два или четыре часа в неделю. Также в госоргане отметили: средний балл итоговой аттестации и отметки должны быть не ниже семи для допуска к конкурсу в профильные классы школ и гимназий.
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