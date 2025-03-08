Иркутский масложиркомбинат заявил о краже товарного знака

— По мнению заявителя, он является правообладателем товарного знака «Байкальское», под которым выпускается молочная продукция, в том числе молоко сгущенное «Байкальское». В своем обращении он указывает, что «Сгущенка Байкальская с сахаром» Назаровского комбината схожа по цветовой гамме с его товаром и имеет в своем названии наименование «Байкальская», — поделились в управлении.