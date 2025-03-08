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Иркутский масложиркомбинат заявил о краже товарного знака

Назаровский комбинат оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Иркутский масложиркомбинат заявил о краже товарного знака Назаровским предприятием. Как сообщили в УФАС региона, речь идет о товаре с этикеткой «Сгущенка Байкальская с сахаром». Оформление настолько схоже, что кажется копией товарного знака комбината в областном центре.

— По мнению заявителя, он является правообладателем товарного знака «Байкальское», под которым выпускается молочная продукция, в том числе молоко сгущенное «Байкальское». В своем обращении он указывает, что «Сгущенка Байкальская с сахаром» Назаровского комбината схожа по цветовой гамме с его товаром и имеет в своем названии наименование «Байкальская», — поделились в управлении.

Чтобы разобраться в этом деле, работники службы запросили ряд документов у Назаровского комбината. Но предприятие не предоставило их в назначенные сроки. В итоге его привлекли к административной ответственности со штрафом в 50 тысяч рублей.