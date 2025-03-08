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«СКА-Нефтяник» разгромил «Старт» в Хабаровске

Решающий матч пройдет 9 марта.

Источник: РИА "Новости"

Хабаровский «СКА-Нефтяник» провел второй матч плей-офф против нижегородского «Старта». Встреча завершилась со счетом 11:3. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Игра началась стремительно. Уже к 10-й минуте хозяева вели 3:0, полностью контролируя ход встречи. К перерыву разница в счете выросла до 7:0, и «СКА-Нефтяник» уверенно шел к победе.

Во втором тайме хабаровчане продолжили доминировать и довели счет до 8:0. Гости смогли провести несколько результативных атак, сократив отставание до 8:3. Однако хозяева быстро восстановили преимущество, сделав счет двузначным. Один из мячей в концовке встречи стал настоящим украшением матча. Итоговый счет — 11:3.

«СКА-Нефтяник» уверенно довел игру до победы и сделал шаг к следующему этапу. Уже завтра команды снова встретятся на льду.