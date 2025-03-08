«СКА-Нефтяник» разгромил «Старт» в Хабаровске

Во втором тайме хабаровчане продолжили доминировать и довели счет до 8:0. Гости смогли провести несколько результативных атак, сократив отставание до 8:3. Однако хозяева быстро восстановили преимущество, сделав счет двузначным. Один из мячей в концовке встречи стал настоящим украшением матча. Итоговый счет — 11:3.