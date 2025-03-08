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В Уфе при столкновении легковушки с эвакуатором пострадали двое детей

В Уфе столкнулись «Nexia» и «ГАЗель», пострадали двое детей и 25-летняя девушка.

Источник: Комсомольская правда

В минувшую пятницу, 7 марта, на Нагаевском шоссе в Уфе произошло ДТП с пострадавшими. По данным уфимского отдела ГАИ, около часа дня 33-летний водитель машины-эвакуатора «ГАЗ 2201» при развороте столкнулся с движущейся в попутном направлении «Daewoo Nexia». Грузовой транспорт ехал в сторону М-5 со стороны улицы Ландшафтная.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Уфе после того, как эвакуатор столкнулся с корейской легковушкой, машина столкнулась еще и с «Honda CR-V», водитель которой также остановился на шоссе для разворота.

В результате аварии пострадали трое пассажиров «Нексии»: 25-летняя девушка и двое детей, 2019 и 2017 года рождения. По данным дорожной полиции, с различными травмами их госпитализировали в больницу.

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