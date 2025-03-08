С 10 по 14 марта в Ростове сотни домов останутся без электроснабжения

В Ростове на следующей неделе, с 10 по 14 марта пройдут плановое массовые отключения света. Связано оно с проведением плановых работ, предупредили в «Донэнерго».
По данным ресурсоснабжающей компании, отключение света пройдет по следующим адресам:
10 марта с 9.00 до 12.00: улица Ульяновская 2−10, 9−11; улица Баумана 7−11, 8, 12−20; переулок Соборный 7−9;
10 марта с 9.00 до 16.00: улица Спартаковская 25, 20; улица Дунаевского 17; проспект Стачки 20−28; переулок Крыловской 10/13; улица Красных Зорь 13−15; улица Петровская 3;
10 марта с 9.00 до 17.00: проспект 40-летия Победы 37 Г, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/6, 37/7, 37/8, 37/9; улица 2-я Пролетарская 70−84, 91−115; улица 45-я линия 31−37; улица 47-я линия 1−27, 2−14; улица 49-я линия 2−24, 1−35; переулок Балканский 1−31, 113, 2−40; улица Кизитериновская Балка; переулок Кирилловский 1−15, 2−14; улица 1, 2-я Левая 1−15, 2−22,1, 2, 3, 4, 5 улицы; улица Красноаксайская 2−18; улица 43-я линия 16−48, 17−29; улица 41-я линия 26−52, 23−47; улица 39-я линия 35−77, 80−92; улица 2-я Пролетарская 77−89, 56−66; улица Богданова 80−84,улица 35-я линия 25−81; улица 37-я линия 44−76, 93; улица Богданова 58−74; улица 2-я Пролетарская 51−59, 44−50; улица Детская 163−207, 162−184, 184 «А»; переулок Конный 25−45, 34−56; улица Книжная 125−159, 140−170; переулок Красной Звезды 33−43, 32−48;
10 марта с 9.00 до 18.00: улица 30-летия Октября 101−293, 168−352, 289А, 289Б, 344А, 344Б, 348 А; улица Задонская 29−69, 139−267, 173А, 176, 16, 58−64, 24, 34, 34А, 71А, 71Б, 71 В, 48; улица Пескова 184−204, 200А, 202А, 202Д, 25А, 25; улица Учебная 1−49; улица Совхозная 1, 2А, 2К, 2Д, 2Ж, 2Р, 2; с/т Стимул;
10 марта с 13.00 до 16.00: проспект Буденновский 33−41, 42; переулок Островского 62; улица Пушкинская 46−48;
11 марта с 9.00 до 14.00: улица Зявкина 31−33;
11 марта с 9.00 до 16.00: улица Спартаковская 20; улица Дунаевского 17, 1−27, 2−24; проспект Стачки 26/1, 28, 20−30; улица Сакко и Ванцетти 1−43; переулок Крыловской 10/13; улица Красных Зорь 13−15; улица Петровская 3; улица Станиславского 128−132, 89−97; проспект Соколова 4−10;
11 марта с 9.00 до 17.00: проспект 40-летия Победы 73Д, 73Е; проспект 40-летия Победы 75/8, 75 Д, 75Е, 75Ж; улица Варфоломеева 175; проспект Космонавтов 17, 17/1, 17/2, 17/3; улица Волкова ⅚;
11 марта с 10.00 до 13.00: улица Большая Садовая 104−108; улица Чехова 29, 44, 46;
11 марта с 13.00 до 16.00: пр. Кировский 35, 47−51; переулок Греческий 1−13, 2−12; улица Суворова 50−52а, 75, 81; улица Большая Садовая 109; переулок Университетский 44−46;
11 марта с 09.00 до 21.00: переулок Университетский 62−64, 107−113; улица М. Горького 164, 176, 189−219, 181/82; проспект Чехова 82; улица Красноармейская 222 А; переулок Университетский 107−109;
С 11 по 12 марта с 9.00 до 17.00: улица Новороссийская 4−44; улица Одесская 3−25, 2−28; улица Французкая 4−12, 3А-13А, 7/38, 8/40; улица Тульская 4−48; улица Самарская 5−45, 6−36; улица Керченская 1−37, 10−42; улица Волгоградская 1−43, 2−24; улица Стравинского 1−45, 2−46; улица Севастопольская 37−63; улица Казанская 37−63, 2−20; улица Московская 15−39;
12 марта с 9.00 до 16.00: улица Дунаевского 10, 25, 17−19; улица Спартаковская 26/61; проспект Стачки 14, 18/27, 22/1.
12 марта с 9.00 до 17.00: улица Ленина 97, 97/А, 99, 99/А; переулок Клавишный 5−13, 18−26; улица Школьная 18−28, 15−29; улица Горсоветская 70−88, 77−81; улица Рябышева 68/83А; улица Добровольского 2/1, 3/1, 3/2, 6, 6а; улица Волкова 3/1, 3/2;
12 марта с 10.00 до 13.00: проспект Ворошиловский 54−58; улица Лермонтовская 159−161;
12 марта с 13.00 до 16.00: проспект Соколова 61; проспект Ворошиловский 52, 52А;
13 марта с 9.00 до 17.00: улица Ленина 97, 97/А, 99, 99/А; улица 12-я линия 56−78, 49−69; улица 14-я линия 30−62, 21−61; улица Ченцова 66−74; улица Налбандяна 47−69, 44−60; проспект 40-летия Победы 67А, 67/1, 67/2, 67/5, 69, 69/1, 69/2; проспект Космонавтов 38, 40, 42, 44, 46; улица Орбитальная 3 В, 38, 40;
13 марта с 10.00 до 13.00: переулок Нахичеванский 75−89; улица Журавлева 160−178; улица Катаева 316−356, 357−403; переулок Крепостной 153−171, 142−162; улица Варфоламеева 273−311, 314−350; улица Черепахина 313−361, 286−328; улица Текучева 191, 199А, 302−340;
14 марта с 9.00 до 17.00: пр. 40-летия Победы 2−114; улица Книжная 1−49, 2−62; улица А. Блока 51−55, 44−56; переулок Боковский 22−38; переулок Норильский 15−31, 38−64; переулок Рационализаторский 51−73, 38−62; переулок Ягодный 1−47, 2- 32; переулок Западный Карьер; улица Вселенная 5.