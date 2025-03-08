«Вашингтон» Овечкина победил «Детройт», а белорус Протас забросил дважды

«Это довольно хороший стимул для нашей уверенности в дальнейшем, — сказал он. — Я думаю, что у нас был хороший второй период, много хороших шансов сравнять счет, но не забили. В третьем периоде мы, наконец, переломили ситуацию и добились большой победы для себя».