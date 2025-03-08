«Вашингтон» Овечкина победил «Детройт», а белорус Протас забросил дважды

«Вашингтон Кэпиталз» выиграл на своем льду в чемпионате НХЛ у «Детройт Ред Уингз» со счетом 5:2, а белорусский форвард Алексей Протас был признан первой звездой матча — в его активе два гола и передача.
«Детройт» в первом периоде повел 2:0, но бросок Рэддиша оставил хозяев в игре — 2:1. Второй период прошел без голов.
Главные события развернулись в третьем периоде. Через 51 секунду после его начала, Алексей Протас забил красивый гол в меньшинстве. Белорус получил шайбу в своей зоне от Уилсона, прошел через всю площадку и точным броском в верхний угол поразил ворота — 2:2.
А через минуту Чикран вывел хозяев вперед — 3:2. На 6-й минуте периода была разыграна классная трехходовка. Карлсон отпасовал в среднюю зону на МакМайкла, а тот в одно касание перевел на ворвавшегося в зону Протаса — бросок Алексей не оставил шансов вратарю — 4:2.
А точку в матче поставил Уилсон. Когда «Вашингтон» был в меньшинстве, он получил пас от Протаса, вышел один на один и поразил ворота — 5:2.
Александр Овечкин в этом матче не забросил. Чтобы превзойти рекорд Гретцки ему надо еще 10 голов.
Лучшим игроком матча был признан Алексей Протас. 24-летний игрок забил 25 голов в 63 играх, а в прошлом сезоне — 6 голов в 78 играх.
«Вы даже не можете себе представить, что этот игрок забил всего шесть голов в прошлом сезоне, — цитирует nhl.com слова тренера “Кэпиталз” Спенсера Карбери. — Это свидетельство работы, которую он проделал, чтобы продолжать становиться все лучше и лучше».
Алексей Протас, прежде всего, был рад победе команды:
«Это довольно хороший стимул для нашей уверенности в дальнейшем, — сказал он. — Я думаю, что у нас был хороший второй период, много хороших шансов сравнять счет, но не забили. В третьем периоде мы, наконец, переломили ситуацию и добились большой победы для себя».
«Вашингтон» занимает второе место в лиге, отставая от «Виннипега» на два очка, и имея игру в запасе. 9 марта «Кэпиталз» сыграют против «Сиэтла».
Ранее мы писали, про пять белорусских хоккеистов выступили в одном сезоне НХЛ — это рекорд. Чем известны Шарангович, Протас, Колячонок, Колосов и Соловьев.