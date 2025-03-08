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Уфа закупила у троллейбусного завода 15 новых троллейбусов

Первые 10 машин будут поставлены городу уже в этом году.

Уфа закупила у троллейбусного завода 15 новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Первые 10 машин будут поставлены городу уже в этом году. Об этом сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

По словам столичного градоначальника, в городе уже обновили 40% подвижного состава электротранспорта. Эта работа продолжается. Так, большие перспективы связывают с троллейбусами- «гармошками». После процедуры сертификации начнется поиск финансов на их приобретение.

Ратмир Мавлиев отметил, что у Уфимского трамвайно-троллейбусного завода большой потенциал развития. Производимая здесь техника поставляется уже в более 10 городов.