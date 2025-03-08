Цены на цветы взлетели в Хабаровске к 8 Марта

На первом сайте в поисковой выдаче самые доступные варианты начинаются от 650 рублей за три тюльпана в плёнке. В другом популярном приложении букет «Любовь к жизни» с розами и хризантемами обойдётся в 3 570 рублей, а минимальная цена там — 4 000 рублей за букет от флориста.