Цены на цветы взлетели в Хабаровске к 8 Марта

Цены на цветы резко взлетели в Хабаровске к 8 Марта. Спрос на букеты перед праздником резко поднял стоимость, свидетельствуют данные сервисов доставки.
Стоимость букетов, которыми горожане сегодня радуют дам, стартует от 650 рублей за минимальный набор и доходит до 33 тысяч рублей за большие композиции. Выбор зависит от бюджета и предпочтений.
На первом сайте в поисковой выдаче самые доступные варианты начинаются от 650 рублей за три тюльпана в плёнке. В другом популярном приложении букет «Любовь к жизни» с розами и хризантемами обойдётся в 3 570 рублей, а минимальная цена там — 4 000 рублей за букет от флориста.
На верхнем пределе находятся роскошные композиции. Букет из 51 синей розы от стоит 19 350 рублей, а 75 тюльпанов продавец готов отдать за 28 300 рублей со скидкой. Поштучно их можно купить по цене 150 рублей за цветок.