Володин поздравил россиянок с 8 Марта

«Дорогие женщины, с праздником вас — днем 8 Марта! Счастья, любви, тепла близких. Знайте, мы очень дорожим вами, любим, ценим! Вряд ли человечество смогло достичь так много, если бы не было женщин. Да вообще мира бы не было. Хорошего вам настроения, и пускай оно сопутствует всегда, не только в этот замечательный весенний день! Удачи вам!» — сказал Володин.