Слабый снег и туман ожидаются в Омской области 9 марта

В воскресенье в Омской области будет снежно и туманно местами. Воздух прогреется максимум до −5 градусов. О том, какая будет погода в Омске 9 марта 2025, а также в Омске, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.
Ночью температура воздуха составит −13 до −18 градусов. При прояснении столбик термометра может опуститься до −25 градусов. Местами по области ожидаются осадки в виде небольшого снега, туманы.
Днем будет от −5 до −10 градусов. Слабый снег пройдет местами по территории Омской области.
Ветер северный, северо-западный со скоростью 3−8 метров в секунду в течение суток. На дорогах сохранится гололедица.