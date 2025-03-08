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Слабый снег и туман ожидаются в Омской области 9 марта

Столбик термометра не поднимется выше −5 градусов.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье в Омской области будет снежно и туманно местами. Воздух прогреется максимум до −5 градусов. О том, какая будет погода в Омске 9 марта 2025, а также в Омске, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

Ночью температура воздуха составит −13 до −18 градусов. При прояснении столбик термометра может опуститься до −25 градусов. Местами по области ожидаются осадки в виде небольшого снега, туманы.

Днем будет от −5 до −10 градусов. Слабый снег пройдет местами по территории Омской области.

Ветер северный, северо-западный со скоростью 3−8 метров в секунду в течение суток. На дорогах сохранится гололедица.