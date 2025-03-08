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Тепло и без осадков. Какой будет погода в Беларуси

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тепло и без осадков будет сегодня в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприрод.

Сейчас в Ричмонде: +9° 5 м/с 43% 751 мм рт. ст. +7°
Источник: БЕЛТА

Прогнозируется переменная облачность. В утренние часы местами может быть слабый туман. Ветер неустойчивый слабый.

Температура воздуха максимальная днем составит 13−19 градусов.