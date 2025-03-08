Тепло и без осадков. Какой будет погода в Беларуси

Прогнозируется переменная облачность. В утренние часы местами может быть слабый туман. Ветер неустойчивый слабый.
Температура воздуха максимальная днем составит 13−19 градусов.
8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тепло и без осадков будет сегодня в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприрод.
Прогнозируется переменная облачность. В утренние часы местами может быть слабый туман. Ветер неустойчивый слабый.
Температура воздуха максимальная днем составит 13−19 градусов.