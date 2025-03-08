До 10 градусов тепла: какой будет погода в ближайшие дни

В ближайшие дни горожан ожидает теплая погода без осадков с переменной облачностью.
В субботу, 8 марта, воздух прогреется до семи — девяти градусов тепла. Ночью термометры покажут от минус одного до плюс одного градуса.
В воскресенье, 9 марта, синоптики прогнозируют до плюс 10 градусов днем, а в ночные часы — от одного до трех градусов тепла.
В воскресенье, 10 марта, ожидается плюс шесть — восемь градусов. Ночью возможны заморозки до минус одного градуса.
Во вторник, 11 апреля, днем сохранится теплая погода — от пяти до 10 градусов тепла. В ночные часы температура будет колебаться от минус двух до плюс трех градусов.
В среду, 12 апреля, местами возможен небольшой дождь. Дневная температура сохранится такой же, как и в предыдущий день, а ночью синоптики прогнозируют от нуля до плюс пяти градусов.