Женщины-военнослужащие в зоне СВО поздравили россиянок с 8 Марта

ДОНЕЦК, 8 мар — РИА Новости. Женщины-военнослужащие 110-й гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии, находясь на выполнении боевых задач в зоне СВО, поздравили с 8 Марта всех женщин России, передаёт корреспондент РИА Новости.
«От лица всех женщин, которые находятся в боевых условиях, хочется поздравить всех женщин России, всех мамочек, бабушек. С праздником вас, дорогие наши, вы — наша поддержка и опора. Мы здесь живы благодаря вам, потому что мы знаем, что нас ждут дома. Женщины России, с праздником вас!» — сказала командир медицинского взвода 1-го стрелкового батальона с позывным «Николь».
По её словам, подразделение, в котором она служит, ведет боевую работу на красноармейском направлении и выполняет задачи по спасению жизней раненых в ходе боевых действий.
«Я всегда стараюсь подбодрить их, быть как мама им (раненым бойцам — ред.). Я ему улыбаюсь, а он мне улыбается в ответ, хотя понимаю, что ему больно и холодно», — рассказывает «Николь» о поддержании духа раненых бойцов в ходе своей работы.
Она добавила, что в ее подчинении находятся 14 мужчин, но, несмотря на то, что женщины — слабый пол, многие задачи они выполняют быстрее мужчин.
«Мы все искренне верим, что в этом году наконец-то наступит долгожданная победа. Победа будет за нами, по-другому быть не может», — заключила военнослужащая.