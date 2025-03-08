Женщины-военнослужащие в зоне СВО поздравили россиянок с 8 Марта

«От лица всех женщин, которые находятся в боевых условиях, хочется поздравить всех женщин России, всех мамочек, бабушек. С праздником вас, дорогие наши, вы — наша поддержка и опора. Мы здесь живы благодаря вам, потому что мы знаем, что нас ждут дома. Женщины России, с праздником вас!» — сказала командир медицинского взвода 1-го стрелкового батальона с позывным «Николь».