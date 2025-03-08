Свадебный бум начался в Бресте

В Бресте молодым парам пошли на встречу и, кроме традиционных трех дней в неделю, ввели дополнительные.
Молодые люди уверены: сочетание цифр сулит благополучие в семейной жизни. Список на ближайшую красивую дату регистрации — 25.05.2025 — уже закрыт. В отделе загс Брестского горисполкома будут принимать пары в воскресенье. И уже сегодня забронированы символичные даты в июне, июле и даже ноябре. Рекорды ставили и в этом году — 30 регистраций браков в день, и всего — уже более 230 за два месяца. Несколько примеров интернациональных семей. Отмечали в брестском загсе и юбилеи союзов — бриллиантовый, золотые и серебряные.
В этом году в Брестском за уже зарегистрировали больше ста многодетных семей. Среди имен у мальчиков лидирует Александр, в числе редких — Оскар, Маркус и Леонард. Большинство родившихся девочек получили имена Ева. А необычными стали Анисия, Кассия и Патрисия.