Свадебный бум начался в Бресте

Молодые люди уверены: сочетание цифр сулит благополучие в семейной жизни. Список на ближайшую красивую дату регистрации — 25.05.2025 — уже закрыт. В отделе загс Брестского горисполкома будут принимать пары в воскресенье. И уже сегодня забронированы символичные даты в июне, июле и даже ноябре. Рекорды ставили и в этом году — 30 регистраций браков в день, и всего — уже более 230 за два месяца. Несколько примеров интернациональных семей. Отмечали в брестском загсе и юбилеи союзов — бриллиантовый, золотые и серебряные.