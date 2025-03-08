Мингорсовет установил ставки налога на владение собаками в 2025 году для минчан

Минский городской совет депутатов установил ставки налога за владение собаками в 2025 году. Решение опубликовано на Национальном правовом портале Беларуси.
Так, с 9 марта Мингорсовет решил не повышать, указанные в решении данного органа в апреле 2023 года ставки. Это 37 рублей за собаку потенциально опасной породы и 11,1 рубля за обычного пса. Речь идет о сумме, которые владельцы платят раз в квартал за животное в возрасте от трех месяцев.
Отметим, что к потенциально опасным, согласно перечня Минсельхозпрода, почти четверть века относятся, к примеру, американский пит-бультерьер, английский мастиф, бультерьер, восточноевропейская овчарка, доберман-пинчер, кавказская овчарка, немецкая овчарка, ризеншнауцер, ротвейлер, шарпей и другие породы. Всего их сорок.
Среди тех минчан, кто освобожден от налога, — одинокие инвалиды I и II групп, жители частных домов, имеющих одну собаку, не используемую в предпринимательской деятельности, инвалиды по зрению, у которых есть собака-поводырь. Основной список льготных категорий, к которым могут добавлять свои местные советы депутатов, приведен на сайте Министерства по налогам и сборам.
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