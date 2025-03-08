Мингорсовет установил ставки налога на владение собаками в 2025 году для минчан

Так, с 9 марта Мингорсовет решил не повышать, указанные в решении данного органа в апреле 2023 года ставки. Это 37 рублей за собаку потенциально опасной породы и 11,1 рубля за обычного пса. Речь идет о сумме, которые владельцы платят раз в квартал за животное в возрасте от трех месяцев.