Доходы жителей Башкирии превышают расходы на 4,6 тысячи рублей

Накануне специалисты Росстата представили данные о доходах и расходах жителей регионов за 2024 год. Согласно исследованию, за прошлый год средняя сумма доходов жителей Башкирии составила 46 805 рублей за месяц.
При этом в Росстате приводят данные и по расходам. Так, выяснилось, что в 2024 году жители республики тратили в среднем 42 185 рублей в месяц. В список трат входит покупка продуктов питания, затраты на услуги ЖКХ, транспорт и другие товары и услуги.
Итоговая разница между средними доходами и средними расходами составила 4620 рублей. Столько остается у жителей Башкирии после всех необходимых затрат.
В Росстате также сообщают, что за 2024 год доходы жителей Башкирии увеличились на 16,9%, по сравнению с 2023-м. За это же время расходы также увеличились — на 19,8%.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.