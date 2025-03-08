Доходы жителей Башкирии превышают расходы на 4,6 тысячи рублей

При этом в Росстате приводят данные и по расходам. Так, выяснилось, что в 2024 году жители республики тратили в среднем 42 185 рублей в месяц. В список трат входит покупка продуктов питания, затраты на услуги ЖКХ, транспорт и другие товары и услуги.