В Иркутске женщине вернули ребенка благодаря проекту «Вызов»

— Сегодня мы желаем этой семье всего самого доброго. Мы верим, что дети и родители не должны разлучаться, а всем вместе можно найти способ помочь. Именно такой должна быть эффективная помощь: своевременной и уважительной по отношению к человеку, который оказался в беде, индивидуальной и адекватной, — отметил консультант — ответственный секретарь городской комиссии по делам несовершеннолетних администрации Андрей Кокарев.