В Иркутске женщине вернули ребенка благодаря проекту «Вызов»

В Иркутске женщине вернули ребенка благодаря федеральному проекту «Вызов». Об этом сообщили в администрации областного центра. Сибирячке передали распоряжение, что она может забрать сына из учреждения для соцреабилитации несовершеннолетних. Семья прошла долгий путь прежде, чем воссоединиться. Женщина поборола зависимость, а ее сын успел окончить школу.
— Сегодня мы желаем этой семье всего самого доброго. Мы верим, что дети и родители не должны разлучаться, а всем вместе можно найти способ помочь. Именно такой должна быть эффективная помощь: своевременной и уважительной по отношению к человеку, который оказался в беде, индивидуальной и адекватной, — отметил консультант — ответственный секретарь городской комиссии по делам несовершеннолетних администрации Андрей Кокарев.
Областной центр один из 14 городов России, где реализуется проект. Его главная задача — уменьшить количество сирот в спецучреждения, сохранить детей в семьях, а также провести профилактику в семьях группы риска.