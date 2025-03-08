Минэнерго оценило роль женщин в топливно-энергетическом комплексе

«Сегодня в ТЭК нет препятствий для вовлечения женщин в производственные процессы. В топливно-энергетическом комплексе России занято порядка 2,7 миллиона человек. При этом доля женщин в отрасли составляет около 29% — это более 780 тысяч человек, и их число и роль продолжают расти», — сказали в министерстве.