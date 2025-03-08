Минэнерго оценило роль женщин в топливно-энергетическом комплексе

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Сегодня в топливно-энергетическом комплексе России отсутствуют барьеры для вовлечения женщин в производственные процессы, их доля в отрасли составляет около 29% и продолжает расти, рассказали РИА Новости в Минэнерго.
«Сегодня в ТЭК нет препятствий для вовлечения женщин в производственные процессы. В топливно-энергетическом комплексе России занято порядка 2,7 миллиона человек. При этом доля женщин в отрасли составляет около 29% — это более 780 тысяч человек, и их число и роль продолжают расти», — сказали в министерстве.
Там отметили, что современные женщины демонстрируют готовность брать на себя ответственность и занимать лидирующие позиции на всех уровнях — от производственного блока до топ-менеджмента. Это свидетельствует о том, что гендерные стереотипы постепенно уходят в прошлое, открывая новые возможности для профессиональной реализации.
Многие компании активно поддерживают эту тенденцию, реализуя специальные программы по привлечению женщин к профессиям, которые раньше считались исключительно мужскими, добавили в Минэнерго. Уже сегодня женщины успешно осваивают такие специальности, как сварщики, операторы буровых установок и водители карьерного самосвала, доказывая, что в ТЭК есть место для профессионализма независимо от пола.
Внедрение современных стандартов безопасности и создание комфортных условий труда могут стать важными шагами для привлечения еще большего числа женщин в ТЭК, заключили в министерстве.
ДАМЫ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ.
В компании «Т Плюс» рассказали РИА Новости, что женщины составляют 40% от всего их персонала. Женщины в компании работают на электростанциях, в тепловых сетях, сервисных и сбытовых организациях. На производстве трудятся 6,9 тысячи женщин, из них 600 — руководители, 2,2 тысячи — специалисты разных направлений и 4,1 тысячи — представительницы рабочих специальностей.
Женщины в «Эл5-Энерго» занимают 30% от общего числа сотрудников, сообщили агентству в компании. Там дамы часто занимают традиционно «мужские» позиции. На нескольких ГРЭС, принадлежащих «Эл5-Энерго», машинистами крана в общем работают 24 женщины. Также одна девушка занимает позицию машиниста котлов, и еще одна девушка трудится электромонтером по испытаниям и измерениям.
Компания «Русгидро» также рассказала, что представительницы прекрасного пола составляют меньшую часть их работников — 33%. Среди рабочих на производствах мужчин больше, чем женщин, в 4,7 раза, число женщин-рабочих составляет 6,3 тысячи человек. Это обусловлено отраслевой спецификой и условиями труда, пояснили в «Русгидро».