В Новосибирске предлагают услуги аренды мужчины на 8 Марта

Сибирякам предлагают завтрак в постели с музыкантом и фотосессию.
В Международный женский день представители сильного пола готовы на всё, чтобы порадовать прекрасных дам. Некоторые даже готовы сдать себя в аренду.
«Женщинам Новосибирска предлагают устроить волшебный праздник в честь 8 Марта. Для одиноких дам музыкант Юрий Турцев готов стать мужем или парнем на час», — пишет Atas.info.
Сибирякам предлагают завтрак в постели с музыкантом и фотосессию. Кроме того, мужчина будет рад вручить букет цветов и одарить свою избранницу комплиментами.
Также в услуги входят уборка, приготовление ужина и сопровождение на романтический ужин. Житель Новосибирска готов вручить подарок-сюрприз, организовать фотосессию или провести вечер в кино. Стоимость базового пакета опций составляет 50 тысяч рублей, а с дополнениями — 70 тысяч.
Мужчина отметил, что ни в этом году, ни в прошлом его услуги не пользовались большим спросом. Однако некоторые девушки писали ему, предлагая зачать ребёнка на 8 Марта. Но такие предложения Юрия не интересуют.