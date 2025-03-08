Мужчины, бегите, пока не поздно: Где в Кишиневе проходят ярмарки местного производителя 8−9 марта — публикуем адреса

8 марта — Ярмарка местных производителей по продаже продуктов питания и непродовольственных товаров «EcoLocal» на территории, прилегающей к зданию «Кентфорд» на бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, 202, организованный совместно с Ассоциацией потребителей и производителей экологически чистых и ремесленных товаров;