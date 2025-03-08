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Мужчины, бегите, пока не поздно: Где в Кишиневе проходят ярмарки местного производителя 8−9 марта — публикуем адреса

Такие ярмарки давно уже стали традиционными.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Кишинёва сообщает, что в выходные, 8—9 марта, в столичных секторах пройдут ярмарки-продажи местной продукции и товаров с целью поддержки местных производителей и предоставления гражданам доступа к сезонной сельскохозяйственной продукции.

Центр

На площади Великого Национального Собрания — Весенняя ярмарка по продаже сувениров и мэрцишоров работает до 10 марта.

До 21 марта — Тематическая ярмарка «Весна» на ул. Митрополит Варлаам, участок между улицами Армянская и Тигина;

Ботаника.

До 10 марта — Весенняя ярмарка по продаже сувениров, мэрцишоров и садовых цветов;

На бульваре Дачия, 26 с 7 по 9 марта работает Ярмарка мелких торговцев.

Буюканы

8 марта — Ярмарка местных производителей по продаже продуктов питания и непродовольственных товаров «EcoLocal» на территории, прилегающей к зданию «Кентфорд» на бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, 202, организованный совместно с Ассоциацией потребителей и производителей экологически чистых и ремесленных товаров;

На бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, 103 (рядом с кинотеатром «Patria»), 8—9 марта — Ярмарка «Yard Sale»;

В парке «Алунелул» (Каля Ешилор, 11/4 (8−9 марта работает ярмарка местных производителей «Cămara Fest»;

До 10 марта — Весенняя ярмарка по продаже сувениров, мэрцишоров и садовых цветов.

Чеканы

До 10 марта — Весенняя ярмарка по продаже сувениров, мэрцишоров и садовых цветов.

Рышкановка

До 10 марта — Весенняя ярмарка-продажа сувениров, мэрцишоров и садовых цветов.

Мэрия Кишинёва призывает граждан посещать местные ярмарки, направленные на укрепление связей между местными производителями и потребителями.