Мужчины, бегите, пока не поздно: Где в Кишиневе проходят ярмарки местного производителя 8−9 марта — публикуем адреса

Мэрия Кишинёва сообщает, что в выходные,
Центр
На площади Великого Национального Собрания — Весенняя ярмарка по продаже сувениров и мэрцишоров работает до 10 марта.
До 21 марта — Тематическая ярмарка «Весна» на ул. Митрополит Варлаам, участок между улицами Армянская и Тигина;
Ботаника.
До 10 марта — Весенняя ярмарка по продаже сувениров, мэрцишоров и садовых цветов;
На бульваре Дачия, 26 с 7 по 9 марта работает Ярмарка мелких торговцев.
Буюканы
8 марта — Ярмарка местных производителей по продаже продуктов питания и непродовольственных товаров «EcoLocal» на территории, прилегающей к зданию «Кентфорд» на бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, 202, организованный совместно с Ассоциацией потребителей и производителей экологически чистых и ремесленных товаров;
На бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, 103 (рядом с кинотеатром «Patria»),
В парке «Алунелул» (Каля Ешилор, 11/4 (8−9 марта работает ярмарка местных производителей «Cămara Fest»;
До 10 марта — Весенняя ярмарка по продаже сувениров, мэрцишоров и садовых цветов.
Чеканы
До 10 марта — Весенняя ярмарка по продаже сувениров, мэрцишоров и садовых цветов.
Рышкановка
До 10 марта — Весенняя ярмарка-продажа сувениров, мэрцишоров и садовых цветов.
Мэрия Кишинёва призывает граждан посещать местные ярмарки, направленные на укрепление связей между местными производителями и потребителями.