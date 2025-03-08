Рейс из Перми в Шарм-эль-Шейх задерживают уже на 40 часов

Авиарейс Пермь — Шарм-эль-Шейх задерживается уже на 40 часов, следует из данных онлайн-табло аэропорта Большое Савино.
«Люди теряют два дня своего отдыха, — пишут пермяки в соцсетях. — Как на пороховой бочке».
Напомним, самолёт из Перми в Египет должен был вылететь ещё в 4:15 7 марта, однако этого до сих пор не случилось. Время вылета на онлайн-табло пермского аэропорта — 20:25 8 марта. Всё ещё не произошёл и рейс из Шарм-эль-Шейха в Пермь — согласно данным онлайн-табло, самолёт должен приземлиться в Большом Савино в 19:15.
Как ранее объясняли в пресс-службе международного аэропорта Пермь, сам он работает в штатном режиме. Представитель авиакомпании AlMarsia 7 марта сообщил порталу TourDom, что речь идёт о «внештатной ситуации» и перелёт должен выполнить другой авиаперевозчик — AZUR air.