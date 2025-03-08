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Запреты на посещение лесов введены во всех районах Брестской области

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запреты на посещение лесов введены во всех районах Брестской области, сообщает БЕЛТА со ссылкой на интерактивную карту Министерства лесного хозяйства.

Запреты введены в Барановичском, Березовском, Брестском, Ганцевичском, Дрогичинском, Жабинковском, Ивановском, Ивацевичском, Каменецком, Кобринском, Лунинецком, Ляховичском, Малоритском, Пинском, Пружанском, Столинском Брестской области.

Оперативно отслеживать данные о введении мер ограничительного характера можно по размещенной на официальном сайте Минлесхоза карте запретов и ограничений на посещение лесов. Также информацию можно уточнить в местных райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях. Интерактивная карта обновляется в онлайн-режиме, поэтому перед посещением лесных массивов стоит ознакомиться с актуальной ситуацией.