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В Омске резко выросла цена на рытьё могил

Рост стоимости услуги значительно превысил рост реальных доходов.

Источник: Om1 Омск

По данным свежего исследования Омскстата, на территории региона значительно выросли цены на рытьё могил. По подсчётам специалистов, стоимость услуги в январе 2025 года увеличилась на 65,6% в сравнении с цифрами декабря 2024 года.

Основной причиной такого стремительного роста цен можно считать резко возросшие тарифы «Комбината специальных услуг», постановление о которых было подписано мэром Омска Сергеем Шелестом два с половиной месяца назад. В частности, тариф на копку могилы размером 2,3x1x1,5 метра на свободном участке вырос с 7 350 до 13 350 рублей, что составляет свыше восьмидесяти процентов.

Заметим, что до этого стоимость на подобные услуги не менялась на протяжении десяти лет.