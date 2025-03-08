В Омске резко выросла цена на рытьё могил

По данным свежего исследования Омскстата, на территории региона значительно выросли цены на рытьё могил. По подсчётам специалистов, стоимость услуги в январе 2025 года увеличилась на 65,6% в сравнении с цифрами декабря 2024 года.
Основной причиной такого стремительного роста цен можно считать резко возросшие тарифы «Комбината специальных услуг», постановление о которых было подписано мэром Омска Сергеем Шелестом два с половиной месяца назад. В частности, тариф на копку могилы размером 2,3x1x1,5 метра на свободном участке вырос с 7 350 до 13 350 рублей, что составляет свыше восьмидесяти процентов.
Заметим, что до этого стоимость на подобные услуги не менялась на протяжении десяти лет.