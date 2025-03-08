Новосибирцы столкнулись с блокировкой транспортных карт из-за отложенных списаний

«Оффлайн-транзакции используются в автобусах и других видах транспорта, где нет постоянной связи. Терминал сначала обрабатывает операцию между картой и устройством, а данные о платеже передаются в банк позже. Если на карте недостаточно средств, она блокируется», — объяснили в IT-компании.