Новосибирцы столкнулись с блокировкой транспортных карт из-за отложенных списаний

Причина — отложенные списания средств, которые происходят не мгновенно, а через некоторое время после поездки. Если на карте недостаточно денег для завершения транзакции, она автоматически попадает в стоп-лист и блокируется.
Как пояснил региональный оператор, списания средств с карт «СберТройка» происходят не сразу, а только после установления связи с банком. Это связано с особенностью работы терминалов в общественном транспорте, где часто отсутствует стабильное интернет-соединение.
«Оффлайн-транзакции используются в автобусах и других видах транспорта, где нет постоянной связи. Терминал сначала обрабатывает операцию между картой и устройством, а данные о платеже передаются в банк позже. Если на карте недостаточно средств, она блокируется», — объяснили в IT-компании.
Для разблокировки карты пассажиры могут воспользоваться приложением «СберБилет». В нем доступна подробная инструкция, как снять карту со стоп-листа и восстановить ее работу.
Оператор рекомендует следить за балансом карты и своевременно пополнять счет, чтобы избежать блокировки.