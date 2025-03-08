Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцы столкнулись с блокировкой транспортных карт из-за отложенных списаний

Пассажиры общественного транспорта в Новосибирске столкнулись с проблемой временной блокировки транспортных карт «СберТройка».

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Причина — отложенные списания средств, которые происходят не мгновенно, а через некоторое время после поездки. Если на карте недостаточно денег для завершения транзакции, она автоматически попадает в стоп-лист и блокируется.

Как пояснил региональный оператор, списания средств с карт «СберТройка» происходят не сразу, а только после установления связи с банком. Это связано с особенностью работы терминалов в общественном транспорте, где часто отсутствует стабильное интернет-соединение.

«Оффлайн-транзакции используются в автобусах и других видах транспорта, где нет постоянной связи. Терминал сначала обрабатывает операцию между картой и устройством, а данные о платеже передаются в банк позже. Если на карте недостаточно средств, она блокируется», — объяснили в IT-компании.

Для разблокировки карты пассажиры могут воспользоваться приложением «СберБилет». В нем доступна подробная инструкция, как снять карту со стоп-листа и восстановить ее работу.

Оператор рекомендует следить за балансом карты и своевременно пополнять счет, чтобы избежать блокировки.